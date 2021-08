Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden in Gustavsburg

65462 Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Die Geschädigte hatte ihren orangefarbenen PKW in der Straße Schwedenschanze, 65462 Ginsheim-Gustavsburg, Höhe der Hausnummer 2-4 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Mutmaßlich im Zeitraum zwischen dem 19.08.2021, gegen 23:00 Uhr, und dem 20.08.2021, gegen 10:40 Uhr, wurde der PKW durch einen unbekannten Verursacher im Bereich der vorderen linken Ecke beschädigt. Ob dies durch Ein- oder Ausparken bzw. Rangieren des unbekannten Verursachers geschah ist nicht gänzlich klar, jedoch zu vermuten. Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Verursacherfahrzeug und / oder dem Unfallhergang machen können werden gebeten sich unter der Rufnummer 06144 / 9666-0 mit der Polizeistation Bischofsheim in Verbindung zu setzen.

