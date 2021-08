Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim-Hofheim: Einbrecher hinterlassen ordentliches Durcheinander

Lampertheim (ots)

Ein ordentliches Durcheinander haben Kriminelle Donnerstagnacht (19.08.) in einem Wohnhaus im Neubaugebiet in Hofheim hinterlassen, nachdem sie sich während der Abwesenheit der Bewohner im Haus, in der Jakob-Carra-Straße, umgesehen haben. Auf der Suche nach Beute sind sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet und geleert worden. Ob und was gestohlen wurde, muss noch erhoben werden. Um den Tätern auf die Schliche zu kommen, hat die Kriminalpolizei am Freitag (20.08.) eine umfangreiche Spurensuche veranlasst. Nach ersten Erkenntnissen dürften sich die Kriminellen zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr über eine aufgebrochene Außenklappe der Lüftung Zutritt verschafft haben.

Wer Beobachtungen im Tatzeitraum oder davor im Neubaugebiet und im Bereich der angrenzenden Felder gemacht hat, wird gebeten, sich mit den Ermittlern des Kommissariats 21/ 22 in Heppenheim in Verbindung zu setzen. Telefon: 06252 / 706-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell