Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Fahrzeugreifen aus Keller gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Der Keller eines Mehrfamilienhauses im Max-Ratschow-Weg rückte in das Visier Krimineller. Der Fall wurde der Polizei am Donnerstagabend (19.8.) gemeldet und kann bis zum Samstag, den 7. August, zurückliegen. Nach jetzigem Stand gelangten die ungebetenen Gäste unter Gewaltanwendung in das Wohnhaus und machten sich an einem Kellerraum zu schaffen. Hieraus entwendeten sie unter anderem acht Fahrzeugreifen und Kleidungsstücke. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Kommissariat 42 der Polizei in Pfungstadt nimmt hierzu sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegen.

