Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Mit 2,21 Promille in Anhänger gekracht

Münster (ots)

In einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, wird sich ein 68-Jähriger verantworten müssen. Weil er mit seinem Roller am späten Donnerstagabend (19.8.), gegen 21.50 Uhr, in der Gutenbergstraße in Fahrtrichtung Sandstraße in einen abgestellten Anhänger krachte, alarmierten Zeugen den Rettungsdienst und Polizei. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Ordnungshüter rasch, dass der 68 Jahre alte Rollerfahrer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein im Anschluss durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,21 Promille. Bei dem Aufprall verletzte er sich nach derzeitigem Kenntnistand leicht. Am Roller und am grauen Anhänger entstand insgesamt ein Schaden von circa 1700 Euro. Der 68-Jährige musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

