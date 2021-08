Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Bauhof im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots)

Ein Container des Bauhofs in der Straße "Am Bahnhof" rückte im Tatzeitraum zwischen Donnerstagnachmittag (19.8.) und Freitagmorgen (20.8.) in das Visier Krimineller.

Nachdem sich die Unbekannten Zutritt zum Gelände verschafften, gelang es ihnen unter Einwirkung von Gewalt das Fenster eines Containers aufzuhebeln. Im Anschluss durchsuchten sie den Innenraum nach potentieller Beute. Nach derzeitigem Kenntnisstand suchten sie das Weite, ohne etwas zu entwenden. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 der Polizei in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell