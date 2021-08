Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Sieben Gartenhütten im Visier von Kriminellen

Mörfelden (ots)

Sieben Gartenhütten in der Schrebergartenanlage "Am Hofmannsgraben" gerieten in der Zeit zwischen Dienstagabend (17.08.) und Mittwochabend (18.08.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten die Türen der Hütten auf und ließen unter anderem einen Stromgenerator und eine Wasserpumpe mitgehen. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen bei über 1000 Euro liegen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 zu melden.

