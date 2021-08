Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Maxi Cosi aus Kindergeschäft gestohlen

Dieb trug kurze beige Cargohose und ein verwaschenes T-Shirt

Heppenheim (ots)

Ein Kindersitz, Maxi Cosi, Typ Titan Basic Black, für rund 200 Euro wurde am Donnerstag (19.08.) gegen 11.50 Uhr aus einem Kindergeschäft In den Stadtwiesen gestohlen. Eine Mitarbeiterin konnte aus dem Augenwinkel noch einen Mann sehen, wie er mit dem Kindersitz unterm Arm, entgegen der Laufrichtung, durch den Eingangsbereich nach draußen ging und unerkannt verschwinden konnte. Der Dieb ist bis zu 1,80 Meter groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt. Zur Tatzeit trug der schlanke Täter eine kurze beige Cargohose und ein verwaschenes T-Shirt. Wer hat den Mann zur Tatzeit In den Stadtwiesen mit dem Maxi Cosi gesehen? Hinweise hierzu nimmt das Kommissariat 41 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell