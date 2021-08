Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Münster (ots)

Am Mittwoch den 18.08.2021 ereignete sich gegen 15:25 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Darmstädter Straße in Höhe der Hausnummer 12 in Münster. Ein hellblau bis mintgrünes Fahrzeug, aus Richtung Dieburg kommend, touchierte beim Vorbeifahren einen silbernen Opel im Gegenverkehr. An beiden Fahrzeugen wurde der linke Außenspiegel stark beschädigt. An dem geschädigten Opel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 550 EURO. Das hellblau bis mintgrüne Fahrzeug hielt nicht an und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Spiegel des flüchtenden Fahrzeuges konnte jedoch von der Polizei am Unfallort sichergestellt werden. Der Fahrer dieses PKW soll ein Mann im Alter von 45-50 Jahren gewesen sein. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise bezüglich des Unfallgeschehens oder dem flüchtenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation in Dieburg unter der 06071 9656-0 zu melden.

