Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Autoaufbruch in der Waldstraße/Wer hat etwas bemerkt?

Kelsterbach (ots)

Ein in der Waldstraße geparkter Audi geriet in der Nacht zum Donnerstag (19.08.) in das Visier von Autoaufbrechern. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang in den Innenraum des Fahrzeugs. Aus dem Handschuhgach erbeuteten sie anschließend einen Geldbeutel samt persönlichen Dokumenten und Geld sowie Kleingeld aus der Mittelkonsole.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizeistation Kelsterbach unter der Rufnummer 06107/7198-0 zu melden.

