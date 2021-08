Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schneller Fahndungserfolg nach Farbschmierereien

Polizei nimmt mehrere Personen fest

Darmstadt (ots)

Nachdem eine Hauswand in der Bessunger Straße in der Nacht zum Donnerstag (19.8.) mit Farbe beschmiert wurde, konnte die Polizei einen schnellen Fahndungserfolg verzeichnen.

Gegen 2.30 Uhr stellte ein Zeuge fest, wie drei Personen die Hauswand mit Farbe besprühten und alarmierte umgehend die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei eine 16-jährige Tatverdächtige in der Forstmeister Straße und einen 18 Jahre alten Tatverdächtigen in der Martinstraße festnehmen. Die Fahndung nach dem dritten Tatverdächtigen verlief bislang ergebnislos. Die 16-Jährige wurde im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Beide werden sich im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten müssen. Der Schaden an der Wand wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang weitere Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 43 der Polizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41110 zu melden.

