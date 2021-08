Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminelle erbeuten Kupferkabel

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Mehrere Meter Kupferkabel einer Baustelle in der Alsfelder Straße rückten in das Visier Krimineller. Der Diebstahl wurde am Mittwochabend (18.8.) der Polizei gemeldet und kann bis zum Montag, den 2. August, zurückliegen.

Unter Gewalteinwirkung gelangten die Unbekannten in den dortigen Container und entwendeten über 10 Meter Kupferkabel. Mit ihrer Beute flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 43 der Polizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41110 zu melden.

