POL-DA: Neckarsteinach: Quer über die Motorhaube geschmiert

Mit Farbe Schaden verursacht

Neckarsteinach (ots)

Mit schwarzer Farbe wurde in der Nacht zum Dienstag (16. - 17.08.) ein Schaden von etwa 500 Euro an einem weißen Skoda Fabia Kombi verursacht. Der Wagen parkte Am Leerberg, als die Farbe auf einer Länge von circa 50 Zentimeter quer über die Motorhaube geschmiert wurde. Wegen Sachbeschädigung wurde Anzeige erstattet. Die Ermittlungen hierzu führt der Polizeiposten Hirschhorn.

Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann oder in der Tatnacht Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter der 06272 / 9305-0 bei der Polizei.

