POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Schwimmbadkiosk/Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Das Kiosk auf dem Gelände des Waldschwimmbads geriet in der Nacht zum Mittwoch (18.08.), gegen 2.30 Uhr, in das Visier von zwei Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zugang in das Gebäude und entwendeten anschließend Bargeld aus einer Kasse. Vor dem Kiosk wurde zudem ein Snackautomat aufgebrochen, aus welchem ebenfalls Geld und Snacks gestohlen wurden.

Bei den beiden flüchtigen Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Sie sind 1,70 bis 1,80 Meter groß. Einer von ihnen ist schlank und trug einen hellen Jogginganzug, eine helle Kappe und weiß-schwarze Sneaker. Sein Begleiter ist kräftig, trug eine schwarz-weiße Jacke, Jeans und eine schwarze Kappe mit Aufschrift sowie ebenfalls schwarz-weiße Sneaker.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an das Kommissariat 41 bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0.

