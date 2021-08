Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminelle scheitern am Eingang

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Eine Gaststätte in der Nieder-Ramstädter Straße rückte im Tatzeitraum zwischen Sonntag- (15.8.) und Montagabend (16.8.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Unbekannten unter Gewalt die Eingangstür zu öffnen. Diese hielt dem Einbruchsversuch stand, woraufhin sie das Weite suchten. Dennoch entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41110 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell