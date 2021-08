Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg-Habitzheim: Brand auf einer Wiese ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Otzberg-Habitzheim (ots)

Der Brand auf einer Wiese bei der Burggrabenstraße rief am Montagnachmittag (16.8.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 16.40 Uhr alarmierten Zeugen die Einsatzkräfte und meldeten ein brennendes Gebüsch. Hierbei soll auch ein Baumstamm gebrannt haben. Der Zeuge hatte mit einem Feuerlöscher bereits begonnen, den Brand zu löschen. Kurz darauf traf die Feuerwehr Otzberg am Einsatzort ein und löschte die Glutnester vollständig. Insgesamt wird der Schaden auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wie es zur Entstehung des Brandes kam, muss noch geprüft werden. Die Ermittlungen dauern an.

