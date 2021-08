Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Odenwaldkreis-Michelstadt: Von Unfallstelle geflüchtet

Polizei sucht Zeugen!

Michelstadt (ots)

Am 17.08.2021 in der Zeit von 16:00 - 17:00 Uhr kam es zu der Beschädigung eines blauen VW Polos.

Dieser war in der Georg-Glenz-Straße in 64720 Michelstadt seitlich am rechten Fahrbahnrand abgestellt.

Als die Halterin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der Stoßstange vorne links fest.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der genannten Uhrzeit an der Örtlichkeit geben können, werden hiermit gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

