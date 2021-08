Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Imbiss im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Ein Imbiss in der Dieburger Straße geriet in der Nacht zum Samstag (14.8.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten im Tatzeitraum zwischen 2.30 und 3 Uhr unter Gewalteinwirkung ins Innere. Beute machten die ungebetenen Gäste nach jetzigem Stand nicht, woraufhin sie flüchteten. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41110 zu melden.

