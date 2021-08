Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Exhibitionist im Herrngarten festgenommen/29-Jähriger per Haftbefehl gesucht

Darmstadt (ots)

Ein 29-jähriger Mann hat sich am Sonntagmittag (15.08.), gegen 13.30 Uhr, gegenüber einer 36 Jahre alten Frau im Herrngarten entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Im Rahmen einer sofort nach ihrer Alarmierung eingeleiteten polizeilichen Fahndung, konnten die Ordnungshüter den Verdächtigen in Tatortnähe festnehmen. Es stellte sich zudem heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen eines Eigentumsdelikts bestand. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell