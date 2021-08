Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal: 38-Jähriger nach Widerstand und Festnahme in Haft

Streifenbeamtin und Streifenbeamter verletzt

Mühltal (ots)

Ein 38-Jähriger sitzt nach seiner Festnahme am Sonntagabend (15.08.) in Haft und muss sich zusätzlich wegen des Verdachts des Widerstands sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt befand sich aufgrund einer anderen Einsatzlage im Stadtteil Nieder-Beerbach, als sie gegen 20.15 Uhr zufällig auf den Mann aus Mühltal trafen. Unter anderem wegen Urkundenfälschung war er von der Staatsanwaltschaft Darmstadt zur Fahdung ausgeschrieben. Als ihn die Streife festnehmen wollte, leistete er Widerstand und ergriff die Flucht auf ein dortiges Grundstück. Auch seine Mutter attackierte die Beamtin und den Beamten, die leichte Verletzungen davontrugen. Mit Unterstützung weiterer Streifen und Dank dem Einsatz eines Diensthundes konnte der 38 Jahre alte Mann schließlich gestellt und festgenommen werden. Im Anschluss brachten ihn die Einsatzkräfte in eine Justizvollzugsanstalt, wo er die nächsten 13 Monate hinter Gittern verbringen muss. Die Polizisten erstatteten zudem Strafanzeige gegen die 67-jährige Mutter.

