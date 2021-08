Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Von Bewohner bei Einbruch überrascht

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Nachdem ein bislang Unbekannter in der Nacht zum Sonntag (15.8.) sein Unwesen in einem Wohnhaus in der Ringstraße trieb und hierbei von einem Bewohner überrascht wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich der Unbekannte gegen 4 Uhr Zutritt zum Einfamilienhaus und durchsuchte mehrere Räume nach potentieller Beute. Im Schlafzimmer angekommen, wurde der ungebetene Gast von dem Bewohner überrascht. Daraufhin suchte er umgehend das Weite. Ersten Erkenntnissen zufolge, erbeutete er dennoch unter anderem einen Geldbeutel und ein Mobiltelefon.

Der Flüchtige wurde auf 1,70 - 1,80 Meter groß geschätzt. Er soll zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein und eine rote Basecap getragen haben. Seine Haare wurden als dunkel beschrieben. Er trug eine Bauchtasche.

Wer in diesem Zusammenhang Hinweise zum Aufenthaltsort des Flüchtigen oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell