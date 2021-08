Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfallflucht im Schottener Weg - Zeugenaufruf

Darmstadt (ots)

In der Zeit von Freitag (30.07.), 20:00 Uhr bis zum Sonntag (01.08.), 16:00 Uhr kam es in Darmstadt, Schottener Weg, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein schwarzer 1er BMW am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit, ohne seine Daten am Fahrzeug zu hinterlassen oder den Unfall polizeilich zu melden. Die Polizei sucht nun nach Unfallzeugen oder Personen, die einen Hinweis auf den Unfallverursacher geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151 / 969-41110.

Berichterstatterin: Günther, POK'in

