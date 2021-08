Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: 100 Flußkrebse geangelt/Anzeige wegen Fischwilderei

Kelsterbach (ots)

Etwa 100 Flußkrebse angelte ein 46 Jahre alter Mann am Sonntagabend (15.08.), gegen 18.20 Uhr, aus dem in einem Landschaftschutzgebiet liegenden Mönchwaldsee. Hierbei wurde er von Beamten der Polizeistation Kelsterbach sowie Mitarbeitern des städtischen Ordnungsamts beobachtet,

Der 46-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Fischwilderei zu verantworten haben. Er musste zur Sicherung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro an Ort und Stelle hinterlegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell