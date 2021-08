Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 29-Jähriger von Unbekanntem attackiert und bestohlen

Rüsselsheim (ots)

Ein 29 Jahre alter Mann wurde in der Nacht zum Sonntag (15.08.), gegen 4.15 Uhr, am Bahnhofsplatz von einem Unbekannten attackiert. Der Angreifer nahm den 29-Jährigen zunächst in den Schwitzkasten und schlug ihn in der Folge. Der Kriminelle riss seinem Opfer im Rahmen der Auseinandersetzung anschließend eine Goldkette vom Hals und flüchtete mit der Beute nach der Tat zu Fuß vom Tatort. Der 29-Jährige zog sich bei dem Angriff Blessuren leichterer Art zu. Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Der Flüchtige wird von dem Geschädigten wie folgt beschrieben: 18 bis 21 Jahre alt, schlank, etwa 1,75 groß und dunkelbraune, mittellange Haare.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 35) unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell