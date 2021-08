Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Schwarzer Mercedes in der Rudi-Wünzer-Straße angefahren

Wer hat was beobachtet?

Wald-Michelbach (ots)

Die Polizei in Wald-Michelbach sucht Zeugen, die eine Unfallflucht zwischen Samstag (14.08.), 14 Uhr und Sonntag (15.08.), 2.30 Uhr in der Rudi-Wünzer-Straße gegenüber des sich dort befindlichen Sportplatzes beobachtet haben. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen dort geparkten schwarzen Mercedes. An der Fahrertür ist ein Sachschaden von etwa 2500 Euro entstanden. Da an der Tür weiße Lackspuren zurückblieben, wird davon ausgegangen, dass das Unfallfahrzeug eine weiße Farbe hat. Das gesuchte Fahrzeug müsste einen sichtbaren Schaden an der rechten Fahrzeugseite haben.

Der verantwortliche Unfallverursacher sowie Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Fahrer oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06207/ 9405-0 mit der Polizei in Wald-Michelbach in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell