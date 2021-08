Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Fast doppelt so schnell wie erlaubt

Pfungstadt (ots)

Fast doppelt so schnell wie erlaubt war ein 34-Jähriger am Sonntagmittag (15.08.) auf der Heidelberger Landstraße unterwegs. Mit 132 km/h statt der dort erlaubten 70 km/h hatten Streifenteams den Mann aus Darmstadt hier gemessen. Ihn erwartet jetzt ein Bußgeld von 440 Euro, 2 Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot. Die Messung fand im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle auf Höhe der Kaserne zwischen 11.30 Uhr und 12.45 Uhr statt. Insgesamt 14 weitere Verkehrsteilnehmer zogen die Einsatzkräfte in dem Zeitraum aus dem Verkehr. Da sie jedoch maximal 20 km/h mehr als erlaubt auf dem Tacho hatten, mussten sie lediglich ein Verwarngeld aufbringen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell