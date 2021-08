Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Mann nach Streit durch Messerstich verletzt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Sonntagabend (15.08.) kam es gegen 20.40 Uhr in der Langener Straße zu einem Streit zwischen zwei Männer im Alter von 40 und 23 Jahren. Im weiteren Verlauf dieser Auseinandersetzung wurde der 40-Jährige durch einen Messerstich in den Unterleib verletzt. Der Täter flüchtete zunächst vom Tatort, konnte aber im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung in einer Gaststätte in der Rubensstraße festgenommen werden. Der Verletzte wurde durch die eingesetzten Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der genaue Tathergang ist Gegenstand weiterer Ermittlungen durch das zuständige Kommissariat in Rüsselsheim.

Matthias Brosch, PvD

