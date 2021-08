Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Nägel auf der Fahrbahn beschädigten mindestens sechs Fahrzeuge in Reichelsheim

Reichelsheim (ots)

Im Zuge der Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr im Reichelsheimer Ortsteil Gumpen sucht die Polizeistation Erbach nach Zeugen. Im Zeitraum zwischen 12.08.2021, 07:00 Uhr und 13.08.2021, 21:30 Uhr verteilte ein bislang unbekannter Täter mehrere etwa 3,5 Zentimeter lange Dachdeckernägel mit Tellerkopf auf der Straße Hardtweg. An mindestens 6 Fahrzeugen, welche die hauptsächlich von Anwohnern befahrene Straße nutzen entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06062 - 953 0 bei der Polizeistation in Erbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell