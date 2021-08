Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Trebur (ots)

Am Sonntag den 15.08.2021 gegen 12:30 Uhr ereignete sich auf der Hauptstraße in Trebur ein Verkehrsunfall. Eine junge Verkehrsteilnehmerin stieß beim Ausparken mit ihrem PKW gegen den vor ihr parkenden PKW. Im Anschluss entfernte sich die Fahrerin unerlaubt vom Unfallort. An dem geparkten PKW entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen grauen Opel Corsa mit dem Teilkennzeichen GG-LR handeln. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Groß-Gerau in Verbindung zu setzen.

