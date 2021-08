Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit verletztem Radfahrer

Wixhausen-Erzhausen (ots)

Am Freitag (13.08.) ereignete sich gegen 13:30 Uhr ein Verkehrsunfall zweier Radfahrer auf dem Fahrradschnellweg zwischen Erzhausen und Wixhausen. Ein 15-jähriger Radfahrer befuhr den Fahrradschnellweg in Richtung Süden. Im einem Kurvenbereich des Fahrradschnellwegs kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Radfahrer, der in Fahrtrichtung Erzhausen unterwegs war. Dadurch stürzten beide Radfahrer. Der 15-jährige Radfahrer verletzte sich hierbei schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der zweite beteiligte Radfahrer und vermeintliche Verursacher fuhr in Richtung Erzhausen davon. Bei dem Verursacher handelt es sich um einen ca. 65-jährigen Mann mit einer auffälligen Fehlbildung des linken Arms. Er nutzte ein graues Herrenfahrrad mit schwarzer Gepäckträgerbox. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang den flüchtigen Fahrradfahrer und bittet Zeugen sich mit der sachbearbeitenden Polizeidienstelle, dem 3. Polizeirevier Darmstadt, in Verbindung zu setzen (06151/969-41310).

Berichterstatter: Engelhardt, PK.

