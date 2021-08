Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Verkehrsunfallflucht mit schwer verletztem Kradfahrer, Zeugenaufruf

A 60, AS Rüsselsheim-Königstätten in Fr. Mainz, km 3,2 (ots)

Am Samstag, den 14.08.2021 um 20:58 Uhr ereignete sich zwischen dem AD Rüsselsheim und der AS Rüsselsheim-Königstätten bei km 3,2 ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 19 jähriger Fahrzeugführer aus Mainz befuhr mit seinem Kraftrad die A 60 in Fahrtrichtung Mainz auf der 2. Fahrspur. In Höhe der AS Rüsselsheim-Königstätten wechselte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer von dem 1. auf den 2. Fahrstreifen und touchierte hierbei den Kradfahrer mit seinem Heckbereich, wodurch dieser linksseitig gegen die Leitplanke geschleudert wurde, sich drehte und zu Fall kam. Zeugenaussagen zu Folge hielt der unbekannte Fahrzeugführer kurz an, setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Mainz weiter fort. Durch den Zusammenstoß wurde der 19 jährige Kradfahrer schwer verletzt. An dem Krad einstand Totalschaden.

Die A 60 war für die Unfallaufnahme mit begleitender Rundfunkwarnmeldung ca. 1 Stunde voll gesperrt, der Verkehr musste zwischenzeitlich über die AS Rüsselsheim-Königstätten abgeleitet werden.

Zu dem flüchtigen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen Sprinter handeln soll.

Es wird gebeten, sachdienliche Hinweise der Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Nummer 06151/8756-0 zu übermitteln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell