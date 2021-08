Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfallflucht in Ober-Ramstadt, Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt (ots)

In der Zeit vom 07.08.2021, ca. 17:30 Uhr bis 09.08.2021, ca. 09:09 Uhr kam es in der Berliner Straße in Ober-Ramstadt zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde die linke Fahrerseite eines schwarzen VW-Passats touchiert und beschädigt. An dem VW-Passat waren leichte rötliche Lackspuren ersichtlich. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154-6330-0 in Verbindung zu setzen.

