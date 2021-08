Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Mörfelden-Walldorf (ots)

Walldorf:

In der Zeit vom 12.08.2021, ca. 17:00 Uhr bis 13.08.2021, ca. 09:09 Uhr kam es in der Gartenstraße in Walldorf zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines geparkten Seat Ibiza (grau) touchiert, sodass dieser abgerissen wurde.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105-40060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell