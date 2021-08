Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer gesucht

Groß-Bieberau (ots)

Am Mittwoch, 11.08.2021, ereignete sich gegen 18:00 Uhr ein Verkehrsunfall in Groß-Bieberau an der Einmündung Im Wesner / Justus-von-Liebig-Straße. Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein Pkw, der die Justus-von-Liebig-Straße befuhr die Vorfahrt eines Radfahrers, der aus der Bahnhofstraße kam und die Straße Im Wesner befuhr. Der Pkw touchierte das Fahrrad im Bereich des Hinterrades, was zum Sturz des Radfahrers führte. Dieser wurde dadurch verletzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zum Verursacherfahrzeug ist nur bekannt, dass es sich um einen silberfarbenen Pkw, ähnlich eines VW Busses, handeln könnte.

Zeugen, die den Vorfall bemerkt haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter 06154/6330-0 zu melden.

Berichterstatter: Hotz, POK`in

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell