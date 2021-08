Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim/ Bischofsheim: Jugendliche kaufen mit fremder Kreditkarte ein

Raunheim/ Bischofsheim (ots)

Mit einer fremden Kreditkarte sind zwei Jugendliche am Donnerstag (12.08.) in Bischofsheim aufgefallen, als sie mit der Karte in einer Tankstelle Waren einkaufen wollten. Die verständigte Polizei konnten die zwei 16 und 17 Jahre alten jungen Männer gegen 10.45 Uhr vorläufig festnehmen. Ob das Duo die Kreditkarte gestohlen oder gefunden hat, müssen die weiteren Ermittlungen noch zeigen. Der geschädigten Besitzerin ist am Donnerstagmorgen aufgefallen, dass mit ihrer Karte drei Zahlungen in Höhe von rund 245 Euro vorgenommen wurden. Die Karte, die sie am Vortag (11.08.) bei ihrem Einkauf in einem Lebensmittelmarkt in Raunheim noch im Geldbeutel hatte, war verschwunden. Die Jugendlichen müssen sich jetzt unter anderem wegen des Einkaufs mit der fremden Kreditkarte strafrechtlich verantworten. Entsprechende Anzeigen sind erstattet worden.

