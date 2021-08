Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Blaue Vespa gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

In das Visier von Kriminellen rückte im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend (11.8.) und Donnerstagmittag (12.8.) ein Motorroller, der in der Neckarstraße abgestellt war. Die Besitzerin stellte ihre Vespa am Straßenrand auf Höhe der Elisabethenstraße ab und sicherte ihr Gefährt entsprechend. Die bislang Unbekannten erbeuteten den Roller offenbar unter Einwirkung von Gewalt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an der Vespa das blaue Versicherungskennzeichen "872 AHT" angebracht. Insgesamt wird der Schaden auf circa 1500 Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort der blauen Vespa geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 43 beim 1. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41110 zu melden.

