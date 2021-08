Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Mülltonnenbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Groß-Umstadt (ots)

Der Mülltonnenbrand bei einem Grundstück in der Straße "Hinter der Ziegelhütte" rief in der Nacht zum Freitag (13.8.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 3 Uhr alarmierten Zeugen die Einsatzkräfte, woraufhin sich diese umgehend zum Einsatzort begaben. Als die freiwillige Feuerwehr Groß-Umstadt eintraf, brannte neben einer Mülltonne und weiteren Müllsäcken auch eine Hecke. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Insgesamt wird der Schaden auf über 1000 Euro geschätzt. Dass die Mülltonne vorsätzlich in Brand gesetzt wurde, ist nach jetzigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

