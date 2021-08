Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Berauscht am Steuer

Polizei stoppt 37-jährige Fahrerin

Pfungstadt (ots)

Weil sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wird sich eine 37-jährige Fahrerin in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen. Am Donnerstagabend (12.8.), gegen 21 Uhr, stoppte eine Streife der Polizeistation Pfungstadt in der Eberstädter Straße bei einem Supermarkt eine Wagenlenkerin. Rasch stellten die Beamten fest, dass die 37 Jahre alte Fahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein im Anschluss durchgeführter Test reagierte positiv auf Kokain. Die 37-jährige Pfungstädterin wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Dort erfolgten eine Blutentnahme und die Anzeigenerstattung. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte sie die Dienststelle verlassen. Der 37-Jährigen drohen nun unter anderem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

