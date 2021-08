Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht und Zeugenaufruf

Michelstadt (ots)

Am Donnerstag (12.08.) gegen 18:30 Uhr befuhr eine 28-jährige Frau aus dem Kreis Bergstraße die B45 in Michelstadt in Fahrtrichtung Erbach. Im Bereich der Kreuzung Hammerweg wartet die Fahrzeugführerin verkehrsbedingt an der dortigen Lichtzeichenanlage. Bevor die Fahrzeugführerin ihr Fahrzeug in Bewegung setzte, fuhr ein dunkler PKW von hinten auf, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der mutmaßliche Verursacher stieg zunächst aus seinem Fahrzeug, setzte aber so wie die 28-Jährige Mitteilerin seine Fahrt fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem geschilderten Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Erbach (06062/953-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell