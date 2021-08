Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lindenfels: 56-jähriger Motorradfahrer nach Unfall in Klinik verstorben

Lindenfels (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall am 25. Juli 2021 auf der Bundesstraße 47, kurz vor dem Ortsteil Kolmbach (wir haben berichtet), ist der 56-jährige Motorradfahrer am Mittwochabend (11.08.) in einer Klinik aufgrund seiner schweren Verletzungen gestorben.

