Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auf Handtasche und Handy abgesehen

Polizei nimmt 25-Jährigen vorläufig fest

Darmstadt (ots)

Wegen des Verdachts des Diebstahls einer Handtasche und Mobiltelefons, wird sich ein 25-jähriger Tatverdächtige in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen. Mitarbeiterinnen einer Arztpraxis in der Landgraf-Georg-Straße alarmierten am Mittwochmittag (11.8.), gegen 12.40 Uhr, die Polizei und meldeten einen flüchtigen Mann, der es unter anderem auf die Handtaschen der Patientinnen abgesehen hatte. Umgehend begab sich eine Streife zum Einsatzort und konnte den beschriebenen Mann im Nahbereich festnehmen. Wie sich im Zuge der Ermittlungen rausstellte, soll der Tatverdächtige durch das offene Fenster der Arztpraxis gegriffen haben und hieraus Gegenstände entwendet haben. Die Ordnungshüter konnten bei dem Festgenommenen eine Handtasche und ein Mobiltelefon auffinden und sicherstellen. Nach Einleitung eines Strafverfahrens und Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, begab sich der 25-Jährige aufgrund seines gesundheitlichen Wohlbefindens in ein umliegendes Krankenhaus.

