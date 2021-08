Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Nach Einbruch in Mehrfamilienhaus Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Dieburger Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Die Kriminellen verschafften sich am Mittwoch (11.8.) im Tatzeitraum zwischen 15 und 19.30 Uhr unter Einwirkung von Gewalt über eine Terrassentür Zutritt in eine Wohnung. Neben Kleidung entwendeten sie unter anderem Bargeld. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen oder Anwohner, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 der Polizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell