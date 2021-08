Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Brand zweier Gartenhütten - ausgelöst durch Holzofen?

Erbach im Odenwald (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (11./12.08.) um kurz nach 01:00 Uhr meldeten Anwohner der Rettungsleitstelle und der Polizei einen Brand an der Mümmling beim Bahndamm. Die ca. 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr Erbach und aus den Ortsteilen konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Zwei Gartenhütten sind abgebrannt. Dort gelagerte Gasflaschen sind während des Brandes explodiert. Die Bahnstrecke Eberbach-Erbach musste während der Löscharbeiten für ca. eine Stunde gesperrt werden. Zwei Feuerwehrleute wurden bei den Löscharbeiten durch Rauchgas, bzw. einen herabfallenden Ast, leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach erster Einschätzung auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Die Inhaber der Gartenlaube, in der Brand begann, vermuten einen Holzofen als brandursächlich. Die weiteren Ermittlungen dazu erfolgen im Nachgang durch unsere Brandermittler. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Erbach unter 06062-9530. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

