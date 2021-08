Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Fahrradfahrerin durch Alleinunfall schwerst verletzt

Zeugen gesucht

Darmstadt Innenstadt (ots)

Am Dienstag, den 10.08.2021 gegen 16:30 Uhr geriet eine 69-jährige Fahrradfahrerin in der Bismarckstraße, Darmstadt, mit einem Reifen ihres Fahrrades in die dort eingelassenen Straßenbahnschienen.

Hierdurch stürzte die Dame und wurde schwerst verletzt, so dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Frankfurter Klinik geflogen werden musste.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Berichterstatter & eingestellt: Grischy, PHK

