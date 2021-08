Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim/A6: 22-Jährige nach Unfall schwer verletzt

Rettungshubschrauber im Einsatz

Viernheim/A6 (ots)

Am Mittwochnachmittag (11.8.), gegen 17.20 Uhr, kam es auf der Autobahn 6 beim Viernheimer Dreieck zu einem Verkehrsunfall, bei dem unter anderem ein Rettungshubschrauber im Einsatz war.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 22-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Alzey-Worms mit ihrem grünen Mazda die Autobahn 6 in Fahrtrichtung Mannheim, als sie plötzlich nach links von ihrer Fahrspur abkam und mit ihrem Wagen gegen die dortige Betonleitplanke prallte. Durch den Aufprall wurde die 22-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Mazda entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Warum die junge Fahrerin mit ihrem Auto von der Fahrspur abkam, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Neben Feuerwehr, Rettungsdienst, Abschleppdienst und mehreren Polizeistreifen war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Während der Unfallaufnahme war die Autobahn im dortigen Bereich für circa eine Stunde voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell