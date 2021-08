Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Brand auf Gartengrundstück

Gartenhütte niedergebrannt

Polizei erbittet Hinweise

Darmstadt (ots)

Am Dienstagabend (10.08.) gegen 20.15 Uhr wurde durch Anwohner gemeldet, dass am nördlichen Ende des Carsonweges in Darmstadt-Kranichstein eine Gartenhütte auf einem Gartengrundstück brennen würde. Der hinzugezogene Waldbrandzug der Berufsfeuerwehr Darmstadt und die freiwillige Feuerwehr Arheilgen konnten den Brand schnell löschen. Ein Bretterverschlag auf einer angrenzenden Parzelle wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, Beeinträchtigungen für den Bahnverkehr auf der angrenzenden Bahnlinie bestanden aber zu keinem Zeitpunkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Brandursache konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden, so dass der Brandort von Beamten des 1. Polizeireviers Darmstadt abgesperrt und am Folgetag der Kriminalpolizei zwecks weiterer Ermittlungen übergeben wird. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Ermittlung der Brandursache dienen können.

Berichterstatter: PHK Scheib, 1. Polizeirevier

Matthias Brosch, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell