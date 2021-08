Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Wer erkennt sein Mountainbike wieder?

Bensheim (ots)

Die Polizei in Bensheim hat zwei Mountainbikes am Samstag (31.07.) in der Ahornstraße sichergestellt, die mutmaßlich gestohlen worden sind. Die Räder konnten bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden. Vielleicht ist der Diebstahl auch noch nicht bemerkt worden.

Bei den Fahrrädern handelt es sich um zwei Trekkingrädern der Marke Haibike, Typ Hardnine, blaurot und Zündapp, Typ FX 26, graugrün.

Wem gehören die Fahrräder? Wer weiß, wo die Räder fehlen? Alle Hinweise nehmen die Ermittler (K 41) in Bensheim unter der Rufnummer 06251 / 846840 entgegen.

