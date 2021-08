Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau/ Wallerstädten: 53-Jährige durchtrennt Bremsleitungen

Groß-Gerau (ots)

Weil ein 53-jähriger Mann dabei beobachtet wurde, wie er sich an einem geparkten Opel "Im Osterbruch" zu schaffen machte, wird jetzt gegen ihn ermittelt. Der Sachverhalt wurde am Montagnachmittag (09.08.) der Polizei gemeldet. Am Auto konnten die Ordnungshüter schließlich feststellen, dass die Bremsleitung durchtrennt worden waren. Wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wird sich der Mann aus Groß-Gerau jetzt in einem Strafverfahren verantworten müssen.

