Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallflucht

Lautertal (ots)

Am Montag den 09.082021 kam es zwischen 18:15 Uhr und 18:45 Uhr in der Nibelungenstraße in Reichenbach in Höhe einer Fahrbahnverengung zu einem Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug ein Straßenschild und Teile eines Wohnhauses. Der Schaden wird bislang auf ca. 2500 Euro geschätzt. Zeugen, die Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Bensheim zu melden. Telefonnummer 06251 / 8468 - 0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell