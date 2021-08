Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Nachtragsmeldung zu "Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Hund"

Darmstadt-Arheilgen (ots)

Nachdem sich am Samstagabend (7.8.) auf der Bundesstraße 3 in Richtung Darmstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein Hund tödlich verletzt wurde, zugetragen hat (wir haben berichtet), konnte die Polizei Hinweise zur Herkunft des Hundes erlangen.

Wie sich im Rahmen der Ermittlungen rausstellte, verschafften sich Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Samstagabend (7.8.) und Sonntagmorgen (8.8.) unter Einwirkung von Gewalt Zutritt zu einem Grundstück in einem Wohngebiet bei der Weiterstädter Landstraße. Im Anschluss begaben sich die Unbekannten zu einem dortigen Zwinger, öffneten die Tür und erbeuteten einen Hund.

Nach derzeitigem Kenntnisstand handelt es sich um den Pitbull-Mischling, der bei dem Unfall tödlich verletzt wurde. Mit den genauen Tatumständen, Ermittlungen und wie die Hündin in den Bereich der Bundesstraße gelangen konnte, ist das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt betraut. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4988334

