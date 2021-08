Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Auto aufgebrochen und Beute gemacht

Raunheim (ots)

Ein in der Adalbert-Stifter-Straße geparkter roter Seat Ibiza geriet in der Zeit zwischen Samstagabend (07.08) und Sonntagabend (08.08) in das Visier von Kriminellen. Die bislang unbekannten Täter brachen eine Tür des Fahrzeugs auf und entwendet aus diesem einen Laptop, als auch eine EC-Karte. Der dabei entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell